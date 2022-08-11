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Canlı | Slovacko - Fenerbahçe canlı skor izle! Slovacko - Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta?

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Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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Canlı | Slovacko - Fenerbahçe canlı skor izle! Slovacko - Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta?

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe, ilk maçını 3-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Slovacko'ya konuk olacak. Sarı lacivertliler ilk maçta rahat bir oyun sergileyerek bulduğu üç golle Çekya'ya büyük bir avantajla gitmişti. İşte maçın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile deplasmanda karşılaşacak.

SLOVACKO - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ

Slovacko: Nguyen, Reinberk, Kadlec, Simko, Danicek, Levin, Petrzela, Havlik, Travnik, Holzer, Kalabiska

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi (Novak), Arao, Zajc, Emre Mor, Lincoln, Serdar Dursun, Valencia

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LINCOLN ŞOV YAPTI

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Ülker Stadyumu'nda Slovacko'yu ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Müsabakaya 2 gol 1 asist yapan Lincoln Henrique damga vurdu.

ELERSEK RAKİP AUSTRİA WIEN

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 4 Ağustos'ta İstanbul'da Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin (2) attığı gollerle 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu ilk maçında 8 Ağustos'ta HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Avrupa mücadelesinde deplasman maçına 3-0 gibi avantajlı bir skorla çıkacak sarı-lacivertliler, rövanş maçını da kazanıp turu geçerek adını play-off'a yazdırmak istiyor.

Slovacko'yu elemesi halinde Fenerbahçe, Avusturya ekibi Austria Wien ile eşleşecek.

ÖNEMLİ İSİMLER KADRODA YOK

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Slovacko maçı için belirlenen 23 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, İsmail Yüksek, Willian Arao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Emre Mor, Burak Kapacak, Bruma, Joshua King, Enner Valencia, Serdar Dursun.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Joao Pedro ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, Tisserand ile Pelkas, Slovacko maçları için daha önce UEFA'ya bildirilen listede bulunmuyor.

AVRUPA KUPALARINDA 244. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya'nın Slovacko takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 244. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 243 müsabakada 88 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 305 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.

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