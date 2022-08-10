Yıllık dudak uçuklatan zarar! İşte 4 büyüklerin karnesi
Türk futbolu kritik bir virajdan geçerken 4 büyükler değer kaybetmeye devam ediyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor geçen sezon toplam 1.7 milyar lira zarar etti.
Türk futbolunda "dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonki zararları belli oldu.
Dört kulüp tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimlere göre, en fazla zarar açıklayan kulüp, 716,8 milyon lirayla Beşiktaş oldu.
Siyah-beyazlı kulübü 377,5 milyon liralık zararla Galatasaray takip ediyor. Trabzonspor geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlasa da 335,2 milyon liralık zarar açıkladı. Fenerbahçe'nin zarar hanesinde ise 295,4 milyon lira bulunuyor.
DERNEKLERİN ŞİRKETLERE BORÇLARI
Söz konusu dört kulüp/şirket, mali tablolarında yıllık gelir hanelerine kendi iştiraklerinden (Dernek ya da bağlı şirketler) çeşitli miktarlarda faiz geliri kaydetse de bağımsız denetçi raporlarında, bu gelirin tahsil edilmediği ve tahsile dair kanaat oluşmadığı belirtiliyor. Şirketlerin, kendi iştiraklerine tahakkuk ettirdikleri faiz miktarları şöyle:
Fenerbahçe, kulüp derneğine 540,1 milyon lira
Galatasaray, kulüp derneğine 381,4 milyon lira
Beşiktaş, kulüp derneğine 309,1 milyon lira
Trabzonspor, Futbol AŞ'ye 203,1 milyon lira
Bu veriler ışığında Beşiktaş'ın 1 milyar 25 milyon lira, Fenerbahçe'nin 838,5 milyon lira, Galatasaray'ın 758,9 milyon lira, Trabzonspor'un da 538,3 milyon liralık dönemsel zararı ortaya çıkıyor.
EN BORÇLU KULÜP FENERBAHÇE
Dört kulübün dernek hesabı/borcu hariç borsaya açık şirketlerinin toplam borcu 16,27 milyar liraya ulaştı.
En borçlu kulüp 4,91 milyar lirayla Fenerbahçe olurken, Beşiktaş 4,78 milyar lirayla ikinci sırada bulunuyor. Galatasaray'ın borç hanesinde 4,18 milyar lira, Trabzonspor'un yükümlülüğündeyse 2,4 milyar lira mevcut.
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