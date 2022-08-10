10 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Jose Sosa'nın yeni takımı belli oldu! Sürpriz tercih...

Jose Sosa'nın yeni takımı belli oldu! Sürpriz tercih...

SPOR
Giriş Tarihi: 10.08.2022 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
ABONE OL
Jose Sosa’nın yeni takımı belli oldu! Sürpriz tercih...

Türkiye'deki kariyerinde Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa Estudiantes ile anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA