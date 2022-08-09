Galatasaray’ın gündemindeki Alexis Sanchez Marsilya’da! 70 numaralı formayı giyecek

Inter'den ayrılan ve adı G.Saray'la da sıkça anılan Alexis Sanchez'in yeni durağı resmen belli oldu. Şili'li yıldız, milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Fransız ekibi Olimpik Marsilya'ya transfer oldu.

33 yaşındaki futbolcu, resmi, sözleşme imzalamak için Marsilya şehrine geldi.