Trabzonspor transferi bitirdi! Enis Bardhi 3 yıllık sözleşmeye imza atacak
Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor kadrosuna güçlendirmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Bordo mavililer son olarak Levante forması giyen 10 numara Enis Bardhi ile anlaştı. Oyuncu kısa süre içinde Trabzon'a giderek 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor , Levante forması giyen Enis Bardhi'de son aşamaya geldi.
TEKLİFİ KABUL ETTİ
Marca'da yer alan habere göre Trabzonspor, Makedon futbolcu Enis Bardhi'nin transferi için Levante ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu ise takımının durumu nedeniyle Bordo-Mavili ekipten gelen teklifi kabul etmeye karar verdi.
3 YILLIK ANLAŞMA
Kulüpler arasında anlaşmanın sağlanması ile birlikte Bardhi'nin kısa süre içerisinde Trabzonspor için sağlık kontrollerinden geçmesi ve 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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