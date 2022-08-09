09 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor transferi bitirdi! Enis Bardhi 3 yıllık sözleşmeye imza atacak

Trabzonspor transferi bitirdi! Enis Bardhi 3 yıllık sözleşmeye imza atacak

SPOR
Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
ABONE OL
Trabzonspor transferi bitirdi! Enis Bardhi 3 yıllık sözleşmeye imza atacak

Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor kadrosuna güçlendirmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Bordo mavililer son olarak Levante forması giyen 10 numara Enis Bardhi ile anlaştı. Oyuncu kısa süre içinde Trabzon'a giderek 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor , Levante forması giyen Enis Bardhi'de son aşamaya geldi.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Marca'da yer alan habere göre Trabzonspor, Makedon futbolcu Enis Bardhi'nin transferi için Levante ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu ise takımının durumu nedeniyle Bordo-Mavili ekipten gelen teklifi kabul etmeye karar verdi.

3 YILLIK ANLAŞMA

Kulüpler arasında anlaşmanın sağlanması ile birlikte Bardhi'nin kısa süre içerisinde Trabzonspor için sağlık kontrollerinden geçmesi ve 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

3 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Haberin detaylarında ise Trabzonspor'un kasasından Bardhi'nin transferi için 3 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli ve bir miktar bonus ücretleri çıkacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA