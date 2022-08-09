Trabzonspor transferi bitirdi! Enis Bardhi 3 yıllık sözleşmeye imza atacak

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Marca'da yer alan habere göre Trabzonspor, Makedon futbolcu Enis Bardhi'nin transferi için Levante ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu ise takımının durumu nedeniyle Bordo-Mavili ekipten gelen teklifi kabul etmeye karar verdi.

3 YILLIK ANLAŞMA

Kulüpler arasında anlaşmanın sağlanması ile birlikte Bardhi'nin kısa süre içerisinde Trabzonspor için sağlık kontrollerinden geçmesi ve 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.