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Shomurodov Trabzonspor'dan süre istedi!

SPOR
Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
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Shomurodov Trabzonspor’dan süre istedi!

Bordo-Mavililer, Özbek golcü için Roma’ya kiralama teklifi yapmıştı. İtalyan devi, Shomurodov’u göndermeye sıcak bakıyor. 27 yaşındaki forvet ise gelen diğer teklifleri de masaya yatırıp son kararını vermek için Trabzonspor’dan süre istedi.

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