Real Madrid-Frankfurt UEFA Süper Kupa maçı saat kaçta hangi kanalda?

Real Madrid, UEFA Süper Kupa'da 7 kez mücadele ederken 4 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Eintracht Frankfurt ise ilk kez UEFA Süper Kupa maçına çıkacak.

HANGİ KANALDA?

Helsinki'de oynanacak "Real Madrid - Eintracht Frankfurt" UEFA Süper Kupa Maçı 10 Ağustos Çarşamba saat 22.00'de TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.