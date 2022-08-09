Galatasaray’da Erden Timur’dan Arda Turan, Alexis Sanchez, Nelsson, Mertens ve Torreira açıklaması

ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Arda Turan, büyük bir Galatasaraylı. Her zaman destek olmaya çalışıyor. Transfer sürecinde 4-5 defa konuştuk. Mertens ve Torreira için devreye girmedi. Başka bir oyuncunun transferi için yanımıza geldi.

Birçok ikna yolu deniyoruz. Bu yöntemlerle gitmezseniz parayla çözmeniz gerekiyor. Bu yüzden de 20-25 gün bekliyoruz. Bazen de sabır gerekiyor. Mertens zaten ikna olmuştu, bizi bekliyordu. Lucas da "Ben geliyorum" dedi. Menajerle ilgili basit bir konu vardı orada.