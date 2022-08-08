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UEFA’dan Ali Palabıyık’a görev

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Giriş Tarihi: 08.08.2022 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
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UEFA’dan Ali Palabıyık’a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Portekiz'in Vitoria ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımları arasında 10 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu rövanş müsabakasını yönetecek.

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