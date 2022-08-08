08 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Attila Szalai için yolun sonu! Yönetimin gözü o isimde

Attila Szalai için yolun sonu! Yönetimin gözü o isimde

SPOR
Giriş Tarihi: 08.08.2022 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
ABONE OL
Attila Szalai için yolun sonu! Yönetimin gözü o isimde

West Ham’ın, Szalai için yaptığı 10 milyon euroluk teklife Fenerbahçe olumsuz yanıt verdi. Fiyat artar, Szalai giderse, yerine aday Fluminense forması giyen Nino.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA