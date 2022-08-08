08 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Ümraniye maçı CANLI YAYIN: Fenerbahçe Ümraniyespor maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Ümraniye maçı CANLI YAYIN: Fenerbahçe Ümraniyespor maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? FB maçı saat kaçta?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2022
ABONE OL
Fenerbahçe Ümraniye maçı CANLI YAYIN: Fenerbahçe Ümraniyespor maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sarı Kanaryalar, Süper Lig'de ilk karşılaşmasına Ümraniyespor karşısında çıkacak. İki ekipte ilk 3 puanlarını almak isterken, maçı canlı takip etmek isteyenler yayın için detayları merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Ümraniyespor maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? FB maçı saat kaçta? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Ümraniyespor mutlak 3 puan parolasıyla mücadeleye hazırlandı. Jorge Jesus liderliğinde karşılaşmaya çıkacak Fenerbahçe'de kadro tercihi de merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Ümraniyespor maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? FB maçı saat kaçta?

Hazırlık döneminde ve sonrasında oynadığı resmi müsabakalarda önemli skorlar alan sarı lacivertli takım yeni sezonun ilk maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

Hazırlık maçlarında Partizan, Fehervar ve Hull City karşısında galip gelen Fenerbahçe ardından Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkmış ve ilk maçta berabere kalırken ikinci maçta ise uzatma dakikalarında mağlup olmuştu. Ardından Slovacko ile UEFA Avrupa Ligi elemeleri maçına çıkan Fenerbahçe bu maçtan da 3-0 galip ayrılmıştı.

FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Perşembe günü oynanan Avrupa maçı nedeniyle Konyaspor ve Başakşehir gibi Fenerbahçe de pazartesi günü lig maçını oynayacak.

Süper Lig 1. hafta müsabakası olan Fenerbahçe Ümraniyespor maçı 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Rossi, Emre Mor, Valencia

Ümraniyespor: Serkan, S. Göksu, Glumac, Allyson, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Geraldo, Del Valle, Bettaaieb

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA