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Eski Galatasaraylı yıldız Beşiktaş yolunda! Koray Günter siyah beyazlılara yakın

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Giriş Tarihi: 08.08.2022 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
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Eski Galatasaraylı yıldız Beşiktaş yolunda! Koray Günter siyah beyazlılara yakın

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper bölgesi için flaş bir isim gündeme alındı. Geçmişte Galatasaray'da forma giyen ve şu an İtalya'da oynayan Koray Günter siyah beyazlı formayı giyebilir. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper mevkisi için Galatasaray'ın eski oyuncusu gündeme geldi.

Stoper bölgesine takviye kapacak olan siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı.

A Spor'un haberine göre Kara Kartal bir dönem Galatasaray formasıda giyen Koray Günter için görüşmelere başladı.

Beşiktaş görüşmelere başlarken oyuncunun menajeri Ersin Akan'ın ise Verona'dan izin isteyeceği öğrenildi.

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