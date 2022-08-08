Galatasaray yeni transferlerinin maliyetini duyurdu
Galatasaray Kulübü, Arsenal'den Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile 4, serbest statüdeki Belçikalı forvet Dries Mertens ile de 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Torreira için eski kulübüne 6 milyon euro ödenirken, futbolcunun her yıl için 2 milyon 750 bin euro kazanacağı belirtildi. Mertens'in toplam maliyetinin ise 4 milyon euro olduğu ifade edildi.
Galatasaray, Arsenal'den Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 6.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
BİR AÇIKLAMA DA MERTENS İÇİN
Gelişmeden kısa bir süre sonra sarı-kırmızılılar diğer transferi Dries Mertens'in maliyetini de açıkladı.
Belçikalı yıldız için KAP'a yapılan açıklama ise şöyle:
"Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ile 1.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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