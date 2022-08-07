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Milli oyuncu Mert Çetin'in yeni takımı belli oldu! Çok sayıda Türk takımının gündemindeydi

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Giriş Tarihi: 07.08.2022 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
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Milli oyuncu Mert Çetin’in yeni takımı belli oldu! Çok sayıda Türk takımının gündemindeydi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lecce, milli oyuncu Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Lecce, geçen sezon ikinci lig Serie B'de şampiyon olarak Serie A'ya yükselmişti. İşte detaylar...

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