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Beşiktaş'tan Isco'ya flaş teklif!

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Giriş Tarihi: 07.08.2022
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Beşiktaş’tan Isco’ya flaş teklif!

Real Madrid'ten ayrılan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen dünyaca ünlü yıldız Isco, 4 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme istiyor. Rakamı yüksek bulan Siyah-Beyazlılar, teklifini hazırlayıp Isco'nun menajerlik şirketine iletecek. 9 senelik Real Madrid kariyerini noktalayan Isco’nun adı bazı İngiliz kulüpleriyle de anılıyor.

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