Fatih Karagümrük: 2 - Alanyaspor: 4 (Maç sonucu özet)
Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’de sezonun ilk maçında Alanyaspor’u konuk etti. Kırmızı-siyahlılarda Emir Tintiş, Matteo Ricci, Magomed Ozdoev, Otabek Shukurov ve Mbaye Diagne ilk kez Karagümrük forması ile sahaya çıktı. Konuk ekip mücadeleyi 4-2 kazandı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u ağırladı.
Kırmızı-siyahlılarda Emir Tintiş, Matteo Ricci, Magomed Ozdoev, Otabek Shukurov ve Mbaye Diagne ilk kez Karagümrük forması ile sahaya çıktı.
İstanbul temsilcisi Teknik Direktör Andrea Pirlo önderliğinde sahaya şu 11 ile çıktı:
"Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Burak Bekaroğlu, Emir Tintiş, Caner Erkin, Matteo Ricci, Levent Mercan, Magomed Ozdoev, Otabek Shukurov, Fabio Borini ve Mbaye Diagne".
İLK YARI SONUCU
Süper Lig'in ilk haftasında oynanan mücadelede VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ilk yarısı Akdeniz ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
19. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan savunmanın arkasına atılan topla ceza sahasına giren Efecan Karaca kaleciyle karşı karşıya olmasına rağmen meşin yuvarlağı soldan gelen Eduardo'ya çıkardı. Eduardo rahat bir vuruşla pozisyonu gole çevirdi: 1-0.
28. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Savunmadan hızlı çıkan Alanyaspor'da, Efecan Karaca'nın ara pasıyla Efkan Bekiroğlu savunmanın arkasına kaçarak topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Efkan, Viviano'yu çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 2-0.
39. dakikada sağdan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda Borini ceza sahası içinde topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
MAÇ SONUCU: ALANYASPOR 4 GOLLE GÜLDÜ
İkinci yarıya 2-0'lık üstünlükle giren Alanyaspor, karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.
53. dakikada Caner Erkin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Yusuf Karagöz kornere çeldi.
56. dakikada baskı sonucu kazanılan topu alan Mbaye Diagne'nin pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Fabio Borini'nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
70. dakikada sağ kanattan Tayfur Bingöl'ün pasında ceza sahası içinde Candeias topla buluştu. Candeias'ın içeriye çevirdiği topta kale önünde Wilson Eduardo'nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
72. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Biraschi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3
90+3. dakikada Targhalline'nin orta sahadan pasında topu alan Erencan Yardımcı'nın ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-4
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Bilal Gölen xx, Furkan Ürün xx
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano x, Biraschi x, Burak Bekaroğlu x, Emir Tintiş x (Salih Dursun dk. 80 ?), Caner Erkin x, Fabio Borini xx (Ahmed Musa dk. 70 x), Matteo Ricci x (Jimmy Durmaz dk. 70 x), Shukurov x (Kerim Frei dk. 87 ?), Levent Mercan x, Ozdoev x, Mbaye Diagne x (Kazım Kazım dk. 80 ?)
Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Nicholas, Adnan Uğur, Bahattin Berke Demircan, Rayyan Baniya
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Alanyaspor: Yusuf Karagöz xx, Fatih Aksoy xx, Furkan Bayır xx, Jure Balkovec xx, Candeias xx (Zinedine Ferhat dk. 81 ?), Umut Güneş xx (Targhalline dk. 69 x), Leroy Fer xx, Yusuf Özdemir xx (Oğuz Aydın dk. 59 xx), Efecan Karaca xxx (Tayfur Bingöl dk. 59 x), Efkan Bekiroğlu xxx, Wilson Eduardo xxx (Erencan Yardımcı dk. 81 xx)
Yedekler: Marafona, Miha Mevlja, İsmail Zehir, Mert Yusuf Torlak, Çağan Kayra Erciyas
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Goller: Wilson Eduardo (dk. 19, 70), Efkan Bekiroğlu (dk. 28), Erencan Yardımcı (90+3) (Alanyaspor), Fabio Borini (dk. 56), Biraschi (dk. 72) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Furkan Bayır, Candeias, Tayfur Bingöl (Alanyaspor), Shukurov, Fabio Borini (Fatih Karagümrük)
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