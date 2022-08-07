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Altay Marco Paixao ile tekrar anlaştı

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Giriş Tarihi: 07.08.2022
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Altay Marco Paixao ile tekrar anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Portekizli golcüsü Marco Paixao ile sözleşme yeniledi. Portekizli oyuncu, Spor Toto Süper Ligi'nin 2021-2022 sezonunda oynadığı 23 maçta 2 gol atarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırdı.

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