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Beşiktaş ile Montero yol ayrımında

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Giriş Tarihi: 07.08.2022
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Beşiktaş ile Montero yol ayrımında

Beşiktaş yönetimi Francisco Montero'nun menajerine, "Bu sezon yeteri kadar şans bulamayabilir. İsterse daha fazla oynayacağı bir yere gidebilir" dedi. Montero'nun menajeri, oyuncusu için kiralık forma giyebileceği bir kulüp arayışına başladı.

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