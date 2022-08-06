Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 BJK Kayserispor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 52 maçta Beşiktaş 31, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Peki, Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 BJK Kayserispor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Kayserispor muhtemel 11'ler kimler? Ayrıntılar haberimizde...

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Kayserispor maçı 6 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.