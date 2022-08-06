Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 BJK Kayserispor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta? Süper Lig'in yeni sezonu dün başladı. İlk hafta maçında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma İstanbul'da oynanacak. Bu karşılaşma ile iki takım 53. kez mücadele edecek. Peki, Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 BJK Kayserispor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Kayserispor muhtemel 11'ler kimler? İşte Beşiktaş Kayserispor maçının detayları...
Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 52 maçta Beşiktaş 31, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Peki, Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 BJK Kayserispor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Kayserispor muhtemel 11'ler kimler? Ayrıntılar haberimizde...
BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Kayserispor maçı 6 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Beşiktaş rakibine 89 gol atarken, kalesinde 56 gol gördü.
Rakibini geçen sezon İstanbul'da 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı takım, deplasmandaki karşılaşmayı da 3-2 kazanmıştı.
İki takım 2021-2022'de Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde de karşı karşıya gelirken, Yukatel Kayserispor, İstanbu'daki karşılaşmayı 2-1 kazanarak yarı finale yükselmişti.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 26 lig maçından 21'ini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti. Kayserispor deplasmanda 2 kez galip gelebildi.
Kayserispor, İstanbul'da Beşiktaş'ı ilk kez 2009-2010 sezonunda 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini deplasmanda son olarak 2011-2012 sezonunda yendi. 15 Ekim 2011'de İstanbul'da oynanan karşılaşmada Kayserispor, Beşiktaş'a 2-0 üstünlük kurmayı başardı.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.
Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.
Bu arada, Beşiktaş'ın 2010-2011 ve geçen sezon İstanbul'da 4-2'lik skorlarla kazandığı maçlar, taraflar arasındaki en gollü karşılaşmalar oldu.
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