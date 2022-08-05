Fatih Terim dünyaca ünlü futbolcuyu Muğla'da ağırladı: Teşekkür ederim evlat
Fatih Terim, Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde kadroda yer alan dünyaca ünlü futbolcu Didier Drogba'yı Muğla'da konuk etti. Ziyarete ilişkin paylaşım yapan Terim, "Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat." notunu düştü.
Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, eski öğrencisi Didier Drogba ile görüştüğünü duyurdu.
"SAHİP OLDUĞUNUZ ANILAR..."
Sarı-kırmızılıları çalıştırdığı dönemde, kendi talebiyle transfer edilen Drogba'nın ziyaretine ilişkin Instagram hesabından bir paylaşım yapan Terim, "Futbolda iz bırakan bir kariyer için çokça kupa kazanıp, başarılar elde etmeniz çoğu zaman size istediğinizi verebilir. Ancak geride bıraktığınız kariyerinize baktığınızda, sahip olduğunuz anılar ve hayatınızda yer eden insanlardan mutluluk duyuyorsanız, daha büyük bir şey başarmışsınız demektir." ifadelerini kullandı.
"TEŞEKKÜR EDERİM EVLAT"
Terim paylaşımının devamında, "Bugün, bir futbol ikonu olan ve milyonlarca insan için bir futbolcudan fazlasını ifade eden eski oyuncum Didier Drogba'yı Bodrum'da ağırlamaktan büyük keyif aldım. Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat." dedi.
DROGBA'NIN GALATASARAY KARİYERİ
Didier Drogba 2012- 2013 ve 2013- 2014 sezonlarında Galatasaray'da forma giydi. Fildişili yıldız, sarı-kırmızılı formayla 53 maçta 20 gol 13 asiste imza atmış, 3 de kupa kazanmıştı.
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