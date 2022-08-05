Fatih Terim dünyaca ünlü futbolcuyu Muğla’da ağırladı: Teşekkür ederim evlat

"SAHİP OLDUĞUNUZ ANILAR..."

Sarı-kırmızılıları çalıştırdığı dönemde, kendi talebiyle transfer edilen Drogba'nın ziyaretine ilişkin Instagram hesabından bir paylaşım yapan Terim, "Futbolda iz bırakan bir kariyer için çokça kupa kazanıp, başarılar elde etmeniz çoğu zaman size istediğinizi verebilir. Ancak geride bıraktığınız kariyerinize baktığınızda, sahip olduğunuz anılar ve hayatınızda yer eden insanlardan mutluluk duyuyorsanız, daha büyük bir şey başarmışsınız demektir." ifadelerini kullandı.