Beşiktaş - Kayserispor CANLI SKOR ANLATIM | İlk 11'ler...
Son dakika haberi | Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasına Beşiktaş evinde Yukatel Kayserispor’u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr’en takip edebilirsiniz.
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasına Beşiktaş evinde Yukatel Kayserispor'u ağırlıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Saiss, Montero, Umut, Salih, Gedson, Necip, Ghezzal, Weghorst, Muleka
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Kemen, Attamah, Mensah, Emrah, Gavranovic, Thiam
MAÇ SAAT KAÇTA?
Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.
MAÇIN HAKEMLERİ KİM?
Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.
Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'en takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Kayserispor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ İLE KAYSERİSPOR 53. RANDEVUDA
İstanbul Vodafone Park'ta oynanacak maçta iki ekip 53. kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.
Geride kalan 52 maçta Beşiktaş 31, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Bu maçlarda Beşiktaş 89 gol atarken Kayserispor ise 56 gol kaydetti.
İki ekip arasında İstanbul'da oynanan 26 Süper Lig maçında siyah beyazlıların açık ara üstünlüğü bulunuyor.
Beşiktaş 21 kez kazanırken Kayserispor 2 kez kazandı. 3 maç da berabere bitti.
Beşiktaş bu maçlarda 60 gol atarken Kayserispor ise 20 gol atabildi.
Geçen sezon ligde oynanan 2 maçı da Beşiktaş kazanmıştı.
Siyah-beyazlılar, İstanbul'da 4-2 kazanırken, Kayseri'de de 3-2 galip gelmişti.
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK VAR
Siyah-beyazlı ekip yeni sezona 3 oyuncusundan yoksun başlayacak.
Tedavileri devam eden Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın yanı sıra, önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan ve çekilen MR'ı sonrasında uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton Souza, Kayserispor karşısında görev alamayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 sözleşmeli öğretmen atama tercih takvimi!
- EYT'de bu şartları karşılayanlar yaşa bakılmadan emekli olacak! EYT formülü netleşti! EYT ne zaman çıkacak? İşte son durum
- Başvuran emekli 3 gün içinde 7.750 TL alacak! Emekliye ek ödeme başladı! 2022 hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
- DGS sonuçları için heyecan dorukta! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM duyurdu
- PMYO başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO polislik sınavları ne zaman? PMYO sözlü mülakat soruları nasıl olacak?
- Üniversite harç ücretleri ne kadar? 2022-2023 üniversite fakültelere göre harç ücretleri kaç TL oldu?
- 2022 Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor? Aşure günü ne zaman, hangi günler? İşte kolay aşure tarifi, malzemeleri ve yapılışı
- Kiralık ev fiyatları düşecek mi? Konut fiyatları ne zaman, nasıl düşecek? Sosyal konut ve arsa satışıyla ev fiyatları düşer mi?
- Kulüp arayan Ronaldo'dan Galatasaray açıklaması: Cristiano Ronaldo Galatasaray'a transfer olacak mı? GS teklif yapmıştı
- Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 BJK Kayserispor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
- ÖSYM tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
- Yaz tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor?