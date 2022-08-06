Beşiktaş - Kayserispor CANLI SKOR ANLATIM | İlk 11’ler...

Bu maçlarda Beşiktaş 89 gol atarken Kayserispor ise 56 gol kaydetti.

İki ekip arasında İstanbul'da oynanan 26 Süper Lig maçında siyah beyazlıların açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş 21 kez kazanırken Kayserispor 2 kez kazandı. 3 maç da berabere bitti.

Beşiktaş bu maçlarda 60 gol atarken Kayserispor ise 20 gol atabildi.



Geçen sezon ligde oynanan 2 maçı da Beşiktaş kazanmıştı.

Siyah-beyazlılar, İstanbul'da 4-2 kazanırken, Kayseri'de de 3-2 galip gelmişti.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK VAR

Siyah-beyazlı ekip yeni sezona 3 oyuncusundan yoksun başlayacak.

Tedavileri devam eden Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın yanı sıra, önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan ve çekilen MR'ı sonrasında uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton Souza, Kayserispor karşısında görev alamayacak.