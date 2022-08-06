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Beşiktaş - Kayserispor CANLI SKOR ANLATIM | İlk 11'ler...

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Giriş Tarihi: 06.08.2022
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Beşiktaş - Kayserispor CANLI SKOR ANLATIM | İlk 11’ler...

Son dakika haberi | Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasına Beşiktaş evinde Yukatel Kayserispor’u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr’en takip edebilirsiniz.

SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasına Beşiktaş evinde Yukatel Kayserispor'u ağırlıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Saiss, Montero, Umut, Salih, Gedson, Necip, Ghezzal, Weghorst, Muleka

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Kemen, Attamah, Mensah, Emrah, Gavranovic, Thiam

MAÇ SAAT KAÇTA?

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'en takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kayserispor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ İLE KAYSERİSPOR 53. RANDEVUDA

İstanbul Vodafone Park'ta oynanacak maçta iki ekip 53. kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.

Geride kalan 52 maçta Beşiktaş 31, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Beşiktaş 89 gol atarken Kayserispor ise 56 gol kaydetti.

İki ekip arasında İstanbul'da oynanan 26 Süper Lig maçında siyah beyazlıların açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş 21 kez kazanırken Kayserispor 2 kez kazandı. 3 maç da berabere bitti.

Beşiktaş bu maçlarda 60 gol atarken Kayserispor ise 20 gol atabildi.

Geçen sezon ligde oynanan 2 maçı da Beşiktaş kazanmıştı.

Siyah-beyazlılar, İstanbul'da 4-2 kazanırken, Kayseri'de de 3-2 galip gelmişti.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK VAR

Siyah-beyazlı ekip yeni sezona 3 oyuncusundan yoksun başlayacak.

Tedavileri devam eden Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın yanı sıra, önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan ve çekilen MR'ı sonrasında uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton Souza, Kayserispor karşısında görev alamayacak.

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