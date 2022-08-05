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Trabzonspor Enis Destan'ı Warta Poznan'a kiraladı

SPOR
Giriş Tarihi: 05.08.2022
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Trabzonspor Enis Destan’ı Warta Poznan’a kiraladı

Trabzonspor transfer haberleri...Trabzonspor Kulübü, 20 yaşındaki oyuncusu Enis Destan'ın Polonya ekibi Warta Poznan'a 2022-2023 sezonu sonuna kadar transfer olduğunu duyurdu.

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