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Fenerbahçe'ye kötü haber! Alassane Plea 2025'e kadar uzattı

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Giriş Tarihi: 05.08.2022
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Fenerbahçe’ye kötü haber! Alassane Plea 2025’e kadar uzattı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu ifade edilen Alassane Plea, Bundesliga ekiplerinden Mönchengladbach ile sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.

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