Süper Lig'de ilk maç! İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 İstanbulspor TS maçı hangi kanalda?
İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman? Süper Lig'de 2022-2023 sezonu başlıyor. Sezonun açılış maçında İstanbulspor ile son şampiyon Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 75 günlük hasretin sona ereceği açılış maçının takvimi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 İstanbulspor TS maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun perdesi açılıyor. 2022-2023 sezonu için heyecan içinde olan futbolseverler, ilk karşılaşma olan İstanbulspor Trabzonspor maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 İstanbulspor TS maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
İstanbulspor Trabzonspor maçı 5 Ağustos Cuma günü saat 21.00'da başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Hakan Yemişken yapacak. Dördüncü hakem ise Sarper Barış Saka olacak.
FUTBOLSEVERLERİN 75 GÜNLÜK LİG HASRETİ BİTİYOR
Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor. Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu, 75 günlük aranın ardından bugün başlayacak.
Trabzonspor'un şampiyonluğuyla 22 Mayıs'ta tamamlanan 2021-2022 sezonunun ardından Süper Lig'de 65. sezonun perdesi, İstanbul'da İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçla açılacak.
Türkiye'nin 11 ilinden 19 takım, yaklaşık 10 ay (296 gün) sürecek toplam 342 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.
Süper Lig'de 1963-1964 sezonundan sonra 8 İstanbul takımı birden mücadele edecek. O sezon İstanbul'u Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor, Feriköy, Beykoz, Beyoğlu ve Kasımpaşa temsil etmişti.
Ligde Antalya'dan Fraport TAV Antalyaspor ve Alanyaspor, Adana'dan Adana Demirspor, Hatay'dan Atakaş Hatayspor, Sivas'tan Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'ten Gaziantep FK, Giresun'dan Giresunspor, Konya'dan Konyaspor, Ankara'dan MKE Ankaragücü, Trabzon'dan Trabzonspor, Kayseri'den de Yukatel Kayserispor başarıyı hedefleyecek.
DÖRDÜNCÜ KEZ 19 TAKIMLA OYNANACAK
Spor Toto Süper Lig, dördüncü kez 19 takımın mücadelesine sahne olacak.
Lig, 1985-1986, 1986-1987 ve 1988-1989 sezonlarında 19'ar takımın katılımıyla gerçekleştirildi.
Süper Lig'de geride kalan 64 sezonun 31'i 18 takımla, 20'si 16 ekiple, 5'i 20 takımla, üçer tanesi 17 ve 19 ekiple, birer sezonu da 21 ve 22 takımla oynandı.
İLK BÜYÜK MAÇ 4. HAFTADA
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk büyük karşılaşması, 4. haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılacak.
Ligde ilk derbi müsabakası, 8. haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Ligin 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, 13. haftasında ise Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe, 18. haftasında ise Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması yapılacak.
YABANCI OYUNCU KURALI
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda takımlar maç kadrosunda 14, ilk 11'de ise 8 yabancı futbolcu bulundurabilecek.
Kulüpler ayrıca 21 yaş ve altında olmaları koşuluyla, 14 Yaş Altı Milli Takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de sözleşme imzalayabilecek ve bu futbolcuları A takım listesine yazdırabilecek.
Kulüpler, A takım listesine 35 futbolcu yazabilecek.
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