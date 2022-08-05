Süper Lig’de ilk maç! İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 İstanbulspor TS maçı hangi kanalda?

İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun perdesi açılıyor. 2022-2023 sezonu için heyecan içinde olan futbolseverler, ilk karşılaşma olan İstanbulspor Trabzonspor maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 İstanbulspor TS maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

İstanbulspor Trabzonspor maçı 5 Ağustos Cuma günü saat 21.00'da başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Hakan Yemişken yapacak. Dördüncü hakem ise Sarper Barış Saka olacak.