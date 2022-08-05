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Süper Lig'de şampiyonluk ve galibiyet primleri belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 05.08.2022
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Süper Lig’de şampiyonluk ve galibiyet primleri belli oldu

Süper Lig'de 2022/2023 sezonu öncesi primler açıklandı. Galibiyet başına takımlara 2,3 milyon lira ödenecek. Şampiyon olacak takımın ödülü ise 33,2 milyon lira olarak belirlendi.

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