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Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! İşte son aday

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Giriş Tarihi: 05.08.2022
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Fenerbahçe’de gündem golcü transferi! İşte son aday

Mevcut golcülerinden bir türlü beklediği verimi alamayan ve Slovacko maçının ardından Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un da "Bir forvet transferi yapabiliriz" açıklaması gözleri ileri uca yapılacak transfere çevirdi. Sarı-lacivertliler, bonservisi Valencia'da olan Maxi Gomez'in şartlarını sordu.

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