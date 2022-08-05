05 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Fenerbahçe 5 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Son dakika: Fenerbahçe 5 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

SPOR
Giriş Tarihi: 05.08.2022
ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe 5 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Son dakika haberleri... Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada 5 genç futbolcuyla anlaşma yapıldığını duyurdu. Sarı lacivertliler, Yusuf Kocatürk, Yiğit Efe Demir, Erkan Arda Çağdaş, Bora Aydınlık, Furkan Onur Akyüz'ün profesyonel sözleşmeye imza attığı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA