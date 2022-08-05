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Chelsea Cucurella'yı kadrosuna kattı

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Giriş Tarihi: 05.08.2022
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Chelsea Cucurella’yı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brighton İspanyol sol bek Marc Cucurella ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. İspanyol oyuncu, geçtiğimiz sezon Brighton formasıyla 38 maçta görev alırken; 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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