Canlı | İstanbulspor - Trabzonspor (CANLI SKOR) Süper Lig'in açılış maçında büyük heyecan
İzleyicilerin özlemle beklediği Süper Lig bugün yeniden başlıyor. Sezonun açılış maçında ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor, geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'u evinde konuk edecek. Trabzonspor'da 4 isim sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in ilk haftasının açılış maçında ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor, evinde geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor'u konuk edecek.
İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
İSTANBULSPOR: Jensen, Tuncer, Okan, Mehmet, Oğuzhan, Ferhat, Melih, Ali, Topalli, İbrahim, Ebert
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Dorukhan, A. Ömür, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelıus
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BORDO MAVİLİLERDE 4 İSİM SAKAT
Sezona başlamadan sakatlık kabusu yaşayan Trabzonspor'da Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, tedavileri süren Serkan Asan ve Bruno Peres, İstanbulspor maçında süre alamayacak.
KADRODA KİMLER YER ALIYOR?
Trabzonspor'un 24 isimden oluşan İstanbulspor kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Kerem Şen, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Edin Visca, Jean Evrard Kouassi, Mahmoud Trezeguet, Djaniny Semedo, Emrehan Gedikli, Andreas Cornelius"
KADRO DEĞERİ 12,5 MİLYON EURO
Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'u deviren İstanbulspor, 17 yıl sonra ilk Süper Lig maçına çıkacak.
Transfer döneminin sessiz ekiplerinden olan Sarı Siyahlılar, kadrosunu büyük ölçüde korudu. Genç stoperi Emrecan Uzunhan'ı ise 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a sattı. Teknik Direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz'ın devam ettiği İstanbulspor, 12.5 milyon Euro'luk tahmini kadro değeriyle Süper Lig'in en mutevazı takımlarından birisi olarak dikkat çekiyor.
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