Canlı | İstanbulspor - Trabzonspor (CANLI SKOR) Süper Lig'in açılış maçında büyük heyecan

KADRO DEĞERİ 12,5 MİLYON EURO

Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'u deviren İstanbulspor, 17 yıl sonra ilk Süper Lig maçına çıkacak.

Transfer döneminin sessiz ekiplerinden olan Sarı Siyahlılar, kadrosunu büyük ölçüde korudu. Genç stoperi Emrecan Uzunhan'ı ise 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a sattı. Teknik Direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz'ın devam ettiği İstanbulspor, 12.5 milyon Euro'luk tahmini kadro değeriyle Süper Lig'in en mutevazı takımlarından birisi olarak dikkat çekiyor.