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Emre Mor'dan iddialı sözler: Şansımız yüksek

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Giriş Tarihi: 05.08.2022 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
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Emre Mor’dan iddialı sözler: Şansımız yüksek

Fenerbahçe'de Slovacko maçında bir gole imza atan maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Emre, oynamak istediği futbolu gösterdiği için çok mutlu olduğunu ve bu takımın şampiyonluk şansının oldukça yüksek olduğunu söyledi.

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