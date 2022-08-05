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Fenerbahçe santrafor transferi yapacak mı? Jorge Jesus'tan taraftarı heyecanlandıran sözler

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Giriş Tarihi: 05.08.2022 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
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Fenerbahçe santrafor transferi yapacak mı? Jorge Jesus’tan taraftarı heyecanlandıran sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda oynanan Slovacko maçının ardından transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, "Önümüzdeki günlerde bir santrfor transferi yapabiliriz. Kadromuz henüz tamamlandı diyemem." ifadelerini kullandı.

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