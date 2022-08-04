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Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı! TFF'den son dakika açıklaması

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Giriş Tarihi: 04.08.2022 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
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Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı! TFF’den son dakika açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kariyerini noktaladığını duyurdu.

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