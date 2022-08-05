İstanbulspor'un kadro değeri ne kadar? En değerli oyuncusu kim? Trabzonspor maçı...
SPOR ahaber.com.tr
Süper Lig'in açılış maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor mütevazı kadrosuyla dikkat çekiyor. Transfer sezonunun sessiz geçiren İstanbul ekibinin en değerli oyuncusu 1.2 milyon euroluk değeriyle İbrahim Yılmaz olurken, takımın kadro değeri görenleri şaşırttı. İşte İstanbulspor'un kadro değeri...
Süper Lig'in açılış maçında Trabzonspor'u konuk edecek İstanbulspor kadro değeriyle dikkat çekiyor.
Siyah sarılı ekibin kadrosunda tam 41 oyuncu bulunurken resmi olarak Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nu kullanıyor.
Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'u deviren İstanbulspor, 17 yıl sonra ilk Süper Lig maçına çıkacak.
Transfer döneminin sessiz ekiplerinden olan Sarı Siyahlılar, kadrosunu büyük ölçüde korudu.
Genç stoperi Emrecan Uzunhan'ı ise 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş 'a sattı.
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