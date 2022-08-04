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Son dakika | Süper Lig'in 1. hafta hakemleri açıklandı

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Giriş Tarihi: 04.08.2022 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
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Son dakika | Süper Lig’in 1. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 Sezonu'nun 1. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Sezonun ilk haftasında yarın oynanacak İstanbulspor - Trabzonspor mücadelesini Arda Kardeşler yönetecek.

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