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Lucas Torreira transferinde imza parası krizi!

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Giriş Tarihi: 04.08.2022
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Lucas Torreira transferinde imza parası krizi!

Lucas Torreira transferinde 1.5 milyon euroluk çıkmaz yaşanıyor. Galatasaray, Uruguaylı futbolcu için Arsenal ile anlaşırken menajerinin komisyon dışında imza parası da istemesi kriz yarattı.

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