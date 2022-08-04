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Kasper Schmeichel yeni takımı belli oldu

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Giriş Tarihi: 04.08.2022
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Kasper Schmeichel yeni takımı belli oldu

Uzun yıllardır Leicester City kalesini koruyan Danimarkalı Kasper Schmeichel, Fransız ekibi Nice'e transfer oldu. İngiliz ekibi, deneyimli kaleciye yaptığı teşekkür paylaşımı ile veda etti.

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