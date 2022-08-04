Lucas Torreira Galatasaray’da! Önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelecek! İşte bonservis bedeli...

Atletico Madrid ve Fiorentina'ya kiralanmasının ardından Arsenal'a geri dönen Uruguaylı futbolcu, yeni sezon için Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Lucas Torreria'nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

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