Lucas Torreira Galatasaray'da! Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek! İşte bonservis bedeli...
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano yaptığı paylaşımda Lucas Torreira'nın Galatasaray'ın teklifini kabul ettiğini ve önümüzdeki günlerde resmi imzalar için İstanbul'a geleceğini ifade etti. Galatasaray yıldız oyuncu için 6-7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İşte detaylar...
Galatasaray bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Lucas Torreira transferinde mutlu sona ulaştı. İlk olarak Arsenal ile yapılan bonservis pazarlığında el sıkışıldı ve rota Torreira'ya döndü.
İSTANBUL'A GELİYOR
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etti. Uruguaylı orta saha oyuncusu sözleşmedeki detayların netleşmesinin ardından önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.
6-7 MİLYON BONSERVİS
İngiliz devi Arsenal'a 6-7 milyon aralığında bir bonservis bedeli ödenecek. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı orta saha oyuncusuna yıllık 3.5 milyon euro ödeyecek.
Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Torreira performansıyla büyük beğeni topladı. 35 resmi maçta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Arsenal'a dönen yıldız futbolcu, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek. Uruguaylı oyuncu, ülkesinin milli takımında da 39 karşılaşmada görev aldı ve 2 asist kaydetti.
2014 yılında Uruguay'ın Wanderers U19 takımından İtalya'nın Pescara U19 ekibine transfer oldu. 1 sene sonra Pescara'da A Takım'a yükselmesinin ardından aynı yıl içerisinde 3 milyon euro'ya Sampdoria'nın yolunu tuttu.
2018 yılında patlama yapan Torreria, 28.65 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz devi Arsenal'a transfer oldu.
Atletico Madrid ve Fiorentina'ya kiralanmasının ardından Arsenal'a geri dönen Uruguaylı futbolcu, yeni sezon için Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Lucas Torreria'nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
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