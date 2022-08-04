Galatasaray transferi KAP'a bildirdi! Olimpiu Morutan ile yollar resmen ayrıldı
Geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle Galatasaray'a transfer edilen Olimpiu Morutan beklenen performansı gösteremediği için Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralandı. Galatasaray ayrılığı KAP'a bildirdi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olan Morutan, beklenen performansı gösterememişti. Okan Buruk'un da takımda düşünmediği genç futbolcu, Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralandı.
Galatasaray ayrılığı KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklama şöyle;
Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Moruţan'ın geçici transferi konusunda Pisa Sporting Club S.r.l. ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Pisa Sporting Club S.r.l., şirketimize 150.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.
Pisa Sporting Club S.r.l. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu 5.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir.
Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa Sporting Club S.r.l'nin İtalya Serie A Ligi'ne çıkması durumunda kesin satın alma şartı 5.500.000 Euro transfer bedeli ile gerçekleşecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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