04 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray transferi KAP'a bildirdi! Olimpiu Morutan ile yollar resmen ayrıldı

Galatasaray transferi KAP'a bildirdi! Olimpiu Morutan ile yollar resmen ayrıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 04.08.2022 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
ABONE OL
Galatasaray transferi KAP’a bildirdi! Olimpiu Morutan ile yollar resmen ayrıldı

Geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle Galatasaray'a transfer edilen Olimpiu Morutan beklenen performansı gösteremediği için Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralandı. Galatasaray ayrılığı KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olan Morutan, beklenen performansı gösterememişti. Okan Buruk'un da takımda düşünmediği genç futbolcu, Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralandı.

Galatasaray ayrılığı KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Moruţan'ın geçici transferi konusunda Pisa Sporting Club S.r.l. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Pisa Sporting Club S.r.l., şirketimize 150.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Pisa Sporting Club S.r.l. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu 5.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir.

Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa Sporting Club S.r.l'nin İtalya Serie A Ligi'ne çıkması durumunda kesin satın alma şartı 5.500.000 Euro transfer bedeli ile gerçekleşecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA