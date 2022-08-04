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Konyaspor - Vaduz maçı CANLI İZLE

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Giriş Tarihi: 04.08.2022 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
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Konyaspor - Vaduz maçı CANLI İZLE

Son dakika spor haberleri | UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunun ilk maçlarında deplasmanda Arabam.com Konyaspor, Lihtenştayn'ın Vaduz takımıyla karşı karşıya geliyor. Maç CANLI olarak ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz... | Konyaspor - Vaduz maçı CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda BATE Borisov'u 2-0 ve 3-0'lık skorlarla mağlup eden Konyaspor, 3. turda Lihtenştayn ekibi Vaduz'la karşılaşıyor.

VADUZ-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam Rheinpark Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak Vaduz-Konyaspor maçını Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek.

A Spor'dan canlı yayınlanan maçı ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

VADUZ-KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER:

Vaduz: Büchel, Hasler, Gasser, Traber, Gabriel, Tunahan, Gajic, Ulrich, Fehr, Dobras, Sutter

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calho, Guilherme, Soner, Amir, Michalak, Endri Çekiçi, Bytyqi, Muhammet

İSTATİSTİKLER

Avrupa arenasında daha önce 14 karşılaşmaya çıkan Konyaspor, 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı.

İlhan Palut yönetiminde ise 2'de 2 yapan Anadolu Kartalı, müthiş gidişatını Rheinpark Stadı'nda sürdürmek amacında.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a konuk olacak Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını söyledi.

KONYASPOR'DAN AÇIKLAMALAR VE SON DURUM

Palut, maçın oynanacağı Rheinpark Stadı'nda antrenman öncesi yaptığı açıklamada, gruplara kalmak istediklerini belirtti.

Vaduz'un bu hedef doğrultusunda ikinci rakipleri olduğunu anımsatan Palut, "Ciddi şekilde hazırlandık. Rakibe saygı duyarak ve çok iyi mücadele göstererek Konya'ya avantajlı bir skorla dönmeye çalışacağız. Kart cezalısı Cikalleshi ve diz ameliyatı olan Oğulcan dışında tam kadro hazırlandık. Yarın burada iyi mücadele ortaya koyacağız." diye konuştu.

Palut, Vaduz'un sahasında etkili takım oyunu sergilediğini belirterek, yarınki karşılaşmada iyi mücadele etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Eleme müsabakalarında ilk maçın deplasmanda olmasının avantajına işaret eden Palut, şunları kaydetti:

"Bu yıl inşallah deplasmanlarda da kendi oyunumuzu sahaya dominant bir şekilde yansıtacağız. Buradan avantajlı skorla dönersek, turu geçmiş kabul edemeyiz. Allah korusun istemediğimiz sonuç olursa da Konya'da telafisi için elimizden geleni yapacağız. Bunlar iki maçlık mücadeleler. Sonuç olarak play-off turuna kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

DİKMEN: AVANTAJLI OLARAK KONYA'YA DÖNMEK İSTİYORUZ

Yeşil-beyazlı oyuncu Soner Dikmen, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde en büyük hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu kaydetti.

Oynadıkları iki ön eleme maçında iyi futbolla güzel sonuç aldıklarını aktaran Dikmen, "Yarın buradan iyi bir futbol ve güzel bir galibiyetle ikinci maç için avantajlı olarak Konya'ya dönmek istiyoruz. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Rakip bizden daha fazla maç oynadı ama bunun bilincinde, planlı ve programlı geldik. Yarınki maçta sıkıntı yaşamayacağımızı ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Konyaspor, Vaduz maçı öncesi hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Rheinpark Stadı'nda teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve topla oyunla devam eden idman, taktik çalışmayla son buldu.

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