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Dries Mertens Galatasaray'da! 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak! Bomba transfer iddiası

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Giriş Tarihi: 04.08.2022
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Dries Mertens Galatasaray’da! 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak! Bomba transfer iddiası

Transferde forvet hattına güçlü bir ismi katmak isteyen Galatasaray Napoli'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Dries Mertens ile anlaşma sağladı. Sarı kırmızılılar Belçikalı golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, flaş bir hamleye hazırlanıyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, aradığı golcüyü buldu.

Sarı-kırmızılılar, Napoli'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Dries Mertens ile anlaşma sağladı. Belçikalı golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

35 yaşındaki yıldız futbolcuya yaklaşık 4-4.5 milyon euro civarı yıllık ücret ödeneceği belirtildi.

OLIVEIRA'YI TAKİBE ALDI

Mertens'in G.Saray'la anlaşmasının ardından sarı-kırmızılıların yeni transferi Sergio Oliveira'dan flaş bir hamle geldi. Portekizli futbolcu, Instagram'dan Mertens'i takibe aldı.

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