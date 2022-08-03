Galatasaray'da bir ayrılık daha kapıda! Marcao'ya takım arkadaşı olacak
Geçtiğimiz ay, Galatasaray'ın kaptanlarından Marcao'yu kadrosuna katan İspanyol temsilcisi Sevilla bu kez de kancayı Victor Nelsson'a taktı. Sevilla, oyuncuyla anlaşırken Galatasaray'ın vereceği yanıtı bekliyor.
Geçtiğimiz sezon yaşadığı hayal kırıklığını üzerinden atmak ve yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray'ın, yıldızlarına teklifler yağıyor.
Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren genç savunma oyuncu Victor Nelsson yuvadan uçmaya hazırlanıyor.
SEVILLA TALİP OLDU
İspanyol devi Sevilla, Brezilyalı yıldız Marcao'dan sonra bir başka Galatasaraylı yıldıza daha göz dikti.
İspanyol basınında yer alan iddialara göre; Nelsson için Sevilla ikinci teklifini yaptı.
Yapılan teklif 10-12 milyon euro seviyelerinde. Tıpkı Marcao'da olduğu gibi oyuncuyla anlaşma sağlandı ancak Galatasaray, 20 milyon euro'dan aşağı oyuncuyu bırakmak istemiyor.
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