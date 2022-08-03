Galatasaray’da bir ayrılık daha kapıda! Marcao’ya takım arkadaşı olacak

SEVILLA TALİP OLDU

İspanyol devi Sevilla, Brezilyalı yıldız Marcao'dan sonra bir başka Galatasaraylı yıldıza daha göz dikti.

İspanyol basınında yer alan iddialara göre; Nelsson için Sevilla ikinci teklifini yaptı.

Yapılan teklif 10-12 milyon euro seviyelerinde. Tıpkı Marcao'da olduğu gibi oyuncuyla anlaşma sağlandı ancak Galatasaray, 20 milyon euro'dan aşağı oyuncuyu bırakmak istemiyor.