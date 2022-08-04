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Canlı | Breidablik - Başakşehir (CANLI SKOR) Temsilcimiz Konferans Ligi'nde avantaj peşinde

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Giriş Tarihi: 04.08.2022 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
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Canlı | Breidablik - Başakşehir CANLI SKOR Temsilcimiz Konferans Ligi’nde avantaj peşinde

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İzlanda ekibi Breidablik’e konuk olacak. Temsilcimiz ilk maçta alacağı farklı galibiyetle ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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