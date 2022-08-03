03 Ağustos 2022, Çarşamba
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Son dakika | Dolmabahçe'de kritik futbol zirvesi sona erdi

SPOR
Giriş Tarihi: 03.08.2022
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Son dakika | Dolmabahçe’de kritik futbol zirvesi sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun her branşında gelişime katkı sağlamayı amaçladıklarını ve sporcuların potansiyelinin farkında olduklarını söyledi.

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