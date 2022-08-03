Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu FB Slovacko maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu üçüncü eleme turu maçları başlıyor? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda elenen Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Slovacko ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu FB Slovacko maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'de üçüncü eleme turunun ilk ayağı başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, bu turda Çekya'nın Slovacko takımı ile mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu FB Slovacko maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
FENERBAHÇE-SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Slovacko maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoglu Spor Kompleksi'nde oynanacak ilk karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA ETMİŞTİ
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elenerek, yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam etmek zorunda kalmıştı.
Fenerbahçe, 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde seyircisi önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık ve kart cezası sebebiyle 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekipte, Dinamo Kiev karşısında çift sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için forma giyemeyecek.
Diz travması tespit edilen kaleci Altay Bayındır ile çalışmalarını bireysel sürdüren Mert Hakan Yandaş'ın Slovacko karşısında forma giymesi beklenmiyor.
Bu isimlerin yanı sıra sakatlıklarını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Ferdi Kadıoğlu ile Joshua King, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda karşılaşmada oynayabilecek.
10 İSİM KADRODA YOK
Fenerbahçe, Slovacko müsabakasında 10 futbolcusunu listeye dahil etmedi. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve yeni transfer Joao Pedro kadroda yer almadı.
Bu oyuncuların yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur ile kadroda düşünülmeyen Steven Caulker, Max Meyer ve Mbwana Samatta da listeye eklenmedi. Öte yandan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand da teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.
YENİ TRANSFERLER İLK KEZ
Fenerbahçe'de yeni transferler Luan Peres ve Gustavo Henrique, sarı-lacivertli formayla ilk kez boy gösterecek.
Kim Min-jae'nin takımdan ayrılması ve Serdar Aziz'in sakatlığı sebebiyle önemli karşılaşma öncesinde savunmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu bölgeyi Luan Peres ve Gustavo Henrique ile takviye etmişti.
Her iki oyuncu da teknik direktör Jorge Jesus'un oynatması halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.
FENERBAHÇE, AVRUPA KUPALARINDA 243. MAÇINA SLOVACKO KARŞISINDA ÇIKIYOR
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 243. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 242 müsabakada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 302 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
|UEFA Avrupa Ligi
|70
|34
|20
|16
|95
|69
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
|UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
|34
|12
|11
|11
|48
|39
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|40
|11
|6
|23
|42
|70
|Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|9
|3
|1
|5
|11
|11
|UEFA Avrupa Konferans Ligi
|2
|0
|0
|2
|4
|6
|TOPLAM
|242
|87
|52
|103
|302
|356
KUPA 2'DE 125. MAÇ
Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 125. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 124 müsabakada 52 galibiyet, 30 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe rakip filelere 167 gol gönderirken, kalesinde 160 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 70 maça çıktı.
Bu müsabakalarda 34 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 95 gol atarken, kalesinde 69 gol gördü.
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- Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu FB Slovacko maçı hangi kanalda?
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