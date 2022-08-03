Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ı açıkladı! İşte sözleşme detayları
Fenerbahçe, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'la anlaşma sağladı. Satın alma opsiyonuyla kiralanan kalecinin lisansı da çıkarıldı.
Fenerbahçe, Göztepe'den 24 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Göztepe Spor Kulübü'nün formasını giyen İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralamıştır. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. İrfan Can Eğribayat'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
LİSANSI ÇIKARILDI
Sarı-lacivertliler, yeni kalecisinin lisansını da çıkardı.
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