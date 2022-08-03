Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat’ı açıkladı! İşte sözleşme detayları

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Göztepe Spor Kulübü'nün formasını giyen İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralamıştır. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. İrfan Can Eğribayat'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

LİSANSI ÇIKARILDI

Sarı-lacivertliler, yeni kalecisinin lisansını da çıkardı.