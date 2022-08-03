Sivasspor’da Hakan Arslan sakatlandı

Kulüp Doktoru Burak Ayyıldız, takım da sakatlığı bulunan futbolcu Hakan Arslan'ın sağlık durumu hakkında resmi internet sitesine açıklamada bulundu.



Ayyıldız şu ifadeleri kullandı:



"Cumartesi günü Süper Kupa maçında Trabzonspor ile oynadığımız maçın ardından sol alt adalesinde ağrı hisseden sporcumuza yapılan kontrollerde, sol alt adalesinde orta seviyeye yakın yırtık tespit edildi. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

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