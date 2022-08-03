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Fenerbahçe'de golcü transferinde rota yeniden Moussa Dembele

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Giriş Tarihi: 03.08.2022
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Fenerbahçe’de golcü transferinde rota yeniden Moussa Dembele

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce de istediği Lyon'lu Moussa Dembele için bir kez daha harekete geçti. 26 yaşındaki yıldız için kulübü ve menajeriyle görüşmeler yapıldığı konuşuluyor.

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