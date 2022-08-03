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Dejan Lovren Trabzonspor'a önerildi! Yıldız stoper Karadeniz yolunda

SPOR
Giriş Tarihi: 03.08.2022
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Dejan Lovren Trabzonspor’a önerildi! Yıldız stoper Karadeniz yolunda

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken 33 yaşındaki Hırvat stoper Dejan Lovren Trabzonspor'a önerildi. Hırvat stoperin Rus ekibi Zenit ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

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