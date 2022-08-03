Galatasaray Dries Mertens’i istiyor! Forvet hattına bomba transfer iddiası

JUVENTUS DA İSTİYOR



Öte yandan Alvaro Morata transferinin zora girmesi ile birlikte Juventus'un da Dries Mertens için devrede olduğu belirtildi.



2013 yılında 9,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında PSV Eindhoven'den Napoli'ye transfer olan Dries Mertens, İtalya Ligi'nde 295 maçta 113 gol ve 66 asistlik performans sergiledi. Belçika Milli Takımı'nda 105 maça çıkan Mertens, 21 asistlik performans sergiledi.

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