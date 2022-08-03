03 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray Dries Mertens'i istiyor! Forvet hattına bomba transfer iddiası

Galatasaray Dries Mertens'i istiyor! Forvet hattına bomba transfer iddiası

SPOR
Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
ABONE OL
Galatasaray Dries Mertens’i istiyor! Forvet hattına bomba transfer iddiası

Yeni sezon öncesi forvet hattına İsviçreli golcü Seferovic'i transfer eden Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı kırmızılıların Napoli'nin yıldızı Dries Mertens için devreye girdiği ve oyuncuya yıllık 3,5 milyon euro teklif ettiği belirtildi. İşte detaylar...

İtalya Ligi takımlarından Napoli ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki golcü futbolcunun adı kısa bir süre önce Trabzonspor ile anıldı. Abdullah Avcı, Mertens'in maaşını ödeyemeyeceklerini açıklarken, Galatasaray'ın devreye girdiği ortaya çıktı.

SEFEROVİC'İN YANINA TAKVİYE

Haris Seferovic'in ardından hücum bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray, bonservisi elinde olan Dries Mertens ile görüşmelere başladı.

3,5 MİLYON EURO TEKLİF

Galatasaray kariyerinde 190 maç santrfor, 188 maç sol kanat oynayan Dries Mertens için yıllık 3,5 milyon euroluk maaş teklif etti. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

JUVENTUS DA İSTİYOR

Öte yandan Alvaro Morata transferinin zora girmesi ile birlikte Juventus'un da Dries Mertens için devrede olduğu belirtildi.

2013 yılında 9,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında PSV Eindhoven'den Napoli'ye transfer olan Dries Mertens, İtalya Ligi'nde 295 maçta 113 gol ve 66 asistlik performans sergiledi. Belçika Milli Takımı'nda 105 maça çıkan Mertens, 21 asistlik performans sergiledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA