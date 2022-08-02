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Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag oldu

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Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Kopenhag oldu

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi için beklenen gün geldi. Bu yıl ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un play-off turu rakibinin belli olacağı kura çekimi gerçekleşti. Bordo mavili temsilcimiz, Kopenhag ile eşleşti. İşte detaylar...

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninde, Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu.

Trabzonspor, play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak. Karadeniz temsilcisi, bu turda ilk maçını 16 veya 17 Ağustos'ta deplasmanda, ikincisini ise 23 veya 24 Ağustos'ta evinde oynayacak.

TUR ATLANIRSA 25 AĞUSTOS'TA KURA VAR
Bordo mavili ekip turu atlarsa, Şampiyonlar Ligi grupları kurasına 25 Ağustos'ta katılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ OLMAZSA AVRUPA LİGİ
Trabzonspor, rakibini elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Olası bir rakibin turlaması ihtimalinde ise temsilcimiz yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

Tur atlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

Eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar yolu

Karabağ (Azerbaycan) / Ferencvaros (Macaristan) - Sheriff (Moldova) / Viktoria Plzen (Çekya)

Bodo Glimt (Norveç) / Zalgiris (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan) / Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Maccabi Haifa (İsrail) / Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)﻿ - Kızılyıldız (Sırbistan) / Pyunik (Ermenistan)

Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)

Lig yolu

Dinamo Kiev (Ukrayna) / Sturm Graz (Avusturya) - Benfica (Portekiz) / Midtjylland (Danimarka)

Union Saint-Gilloise (Belçika) / Rangers (İskoçya) - Monaco (Fransa) / PSV (Hollanda)

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